James Webb Uzay Teleskobu uzaya gönderildi
Yapımı 20 yıl süren ve 10 milyar dolara mal olan dünyanın en büyük ve en güçlü teleskopu olan kısaca JWST olarak anılan James Webb Uzay Teleskobu bugün uzaya fırlatıldı. Teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği James Webb Uzay Teleskobu bugün uzaya fırlatıldı. Kalkış yerel saatle 09:20, Türkiye saati ile 15.20'de gerçekleşti.
ESA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu 'şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop' olacak. Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağlıyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi.
HAZIRLIKLAR DÜNDEN BAŞLADI
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'nu dün Ariane 5 roketine yerleştirilerek Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndaki fırlatma üssüne göndermişti.
HUBBLE'IN YERİNİ ALACAK
Webb Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı. NASA'dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo'ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb'den alıyor.
GÖNDERİLMESİ ERTELENMİŞTİ
Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık'ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık'a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık'ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.
DÜNYANIN EN KARMAŞIK UZAY GÖREVİ
Dünyanın en güçlü ve karmaşık uzay gözlemevi olarak kabul edilen Webb, Dünya'dan yaklaşık 1 milyon yıl (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022'de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak.
James Webb Telekosbu'nun, güneş sistemimizle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.
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