James Webb Uzay Teleskobu uzaya gönderildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği James Webb Uzay Teleskobu bugün uzaya fırlatıldı. Kalkış yerel saatle 09:20, Türkiye saati ile 15.20'de gerçekleşti.

ESA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu 'şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop' olacak. Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağlıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi.