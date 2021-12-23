Putin’den Avrupa mesajı: Bırakalım kendi sorunlarıyla uğraşsınlar

Kremlin Sarayı'nın yanındaki Manej Sergi Salonu'nda yapılan toplantıda Putin, Avrupalı ülkelerin yaşadığı doğalgaz sorunu hakkında Batılı ülkelerin çabalaması gerektiğini belirterek, "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar, onlara zamanında müdahale etsinler ve akıllı olduklarını düşünmesinler. Kendi kendilerine çıkardıkları sorunları kendileri çözmeli. Biz yardıma hazırız ve bunu yapacağız" dedi.

Rusya ile yaşadığı sorunların ardından doğalgazı Rusya'dan değil de Batılı ülkelerden almaya başlayan Ukrayna'nın fiyatları arttırdığını söyleyen Putin, "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da, Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor" dedi.