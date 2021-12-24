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Son dakika: Gürcistan Meclis Başkanı Kuçava istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika: Gürcistan Meclis Başkanı Kuçava istifa etti

Son dakika haberi: Gürcistan Meclis Başkanı Kakha Kuçava, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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