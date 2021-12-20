Kaçkar Dağları eriyor! Dağcılar çıkamaz oldu

'KAÇKAR'DAKİ İKİ BUZUL ERİDİ'

Doğu Karadeniz'in en yüksek zirvesine sahip Kaçkar Dağları'nda da buzulların eridiğini belirten Prof. Dr. Başar, "Kaçkar Dağları'na son olarak bu yıl tırmanış yaptık. Yıllar önceki tırmanış fotoğraflarım var. Kaçkar'da büyük ve küçük buzul olmak üzere iki buzul kütlesi bulunuyor. Küçük buzul son 3 yıl içinde tamamen eridi ve kütlesinin yarısından fazlasını kaybetti. Büyük buzulsa o kadar küçüldü ki artık üzerinde buzul ibaresi kalmadı. Sadece taş parkuru gibi bir hale dönüştü. Federasyon olarak eskiden orada yoğun şekilde dağcılık eğitimleri yapıyorduk ancak şimdi orada eğitim yapılabilecek alan kalmadı. Dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında olduğunu ele alırsak son 20 ve 50 yıl içindeki erime miktarları gözle görebilir düzeyde. 5 milyon yıllık buzul dönemlerin kayda geçtiğini biliyoruz. 20 yıl gibi bu kadar küçük bir zaman diliminde bu kadar büyük erime hem dağcıları hem de doğa sporu yapan insanları çok olumsuz etkiliyor" dedi.