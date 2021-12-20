İngiltere’de çocuklara şiddet giderek artıyor! Bakıcı vahşeti kamerada

Son aylarda sık sık çocuk cinayetleriyle gündeme gelen İngiltere’de bu kez bakıcı şiddeti gündeme damgasını vurdu. Bir kreşte yaşanan şiddet görüntüleri, ülkede önlemez bir şekilde yükselen soruna bir kez daha dikkat çekti.

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İngiltere'de son dönemde giderek artmaya başlayan çocuğa şiddet olaylarına, bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz aylar boyunca gündemden düşmeyen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un korkunç ölümünün ardından 16 aylık bebek Star Hobson'ın annesinin kız arkadaşı tarafından katledilmesi de büyük yankı uyandırmıştı. İngiliz The Sun gazetesinde yayınlanan kamera görüntüleri, bir kreşte yaşanan şiddeti gözler önüne serdi. Devlet onaylı bir bakımevinde çalışan 36 yaşındaki bakıcının, ağlayan bebeklere uyguladığı şiddet ülkeyi bir kez daha ayağa kaldırdı.