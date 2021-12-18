DSÖ’den son dakika Omicron mutasyonu açıklaması: Tespit edilen ülke sayısı 89’a yükseldi





Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirleyen DSÖ, Omicron hakkında klinik verilerin hala sınırlı olduğunu aktararak, "Aşılama ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.



DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkinliği veya etkililiği hakkında hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok" diye ekledi.