DSÖ'den son dakika Omicron mutasyonu açıklaması: Tespit edilen ülke sayısı 89'a yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiğini aktararak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığını ifade etti.
COVID-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.
VAKA SAYISI 1,5 GÜNDE 2'YE KATLANDI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunu 89 ülkede tespit edildiğini aktarılarak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edildi.
DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek, bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu açıkladı.
Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirleyen DSÖ, Omicron hakkında klinik verilerin hala sınırlı olduğunu aktararak, "Aşılama ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkinliği veya etkililiği hakkında hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok" diye ekledi.
Omicron vakalarının bu kadar hızlı artması nedeniyle hastanelerin üstündeki baskının artacağına dikkat çeken DSÖ, "Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da hastaneye yatışlar artmaya devam ediyor ve hızla artan vaka sayıları göz önüne alındığında, birçok sağlık sisteminin baskı altına girmesi mümkün" ifadelerini kullandı.
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