SON DAKİKA! İngiltere’de Omicron alarmı! Günlük vaka sayısı 100 bin sınırında



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 90 bin 418 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 279 bin 428'e yükseldiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca, son 24 saatte 125 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 147 bin 173'e yükseldiğini aktardı.