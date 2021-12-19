ABD'den flaş Omicron kararı! Son 24 satte...
Koronavirüs salgını yeni Omicron varyantıyla tehlike saçmaya devam ederken önlemler de gelmeye başladı. ABD, son 24 saatte negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM) Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor.
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