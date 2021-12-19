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ABD'den flaş Omicron kararı! Son 24 satte...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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ABD’den flaş Omicron kararı! Son 24 satte...

Koronavirüs salgını yeni Omicron varyantıyla tehlike saçmaya devam ederken önlemler de gelmeye başladı. ABD, son 24 saatte negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından bir dizi tedbir alan ABD, tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM) Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor.

Yolcular ellerindeki negatif PCR testi ibrazıyla birlikte seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Daha önce yolcular ABD'ye giden yolcular koronavirüs aşısı veya 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz ediyorlardı.

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