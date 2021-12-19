ABD’den flaş Omicron kararı! Son 24 satte...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM) Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor.