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Son dakika: Ukrayna’ya siyah kar yağdı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Ukrayna’ya siyah kar yağdı

Son dakika haberi... Ukrayna’nın batısındaki İvana Frankovsk şehrine siyah kar yağdı.

Ukrayna'nın batısında bulunan İvana Frankovsk şehrine siyah kar yağdı.

Vatandaşlar, yaşanan doğa olayına anlam veremezken, yetkili makamlara başvurarak, karın neden siyah yağdığının araştırılması talep etti. Konuyla ilgili ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de mektup yazıldı.

Bölge sakinleri, siyah kar yağmasına neden olan etkenlerin en başında bölgedeki termik santrali gösterdi.

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