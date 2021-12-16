4 kıta Türkevi’nde bir araya geldi

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Dört farklı kıtada yer alan ülkelerimiz, kültürel alışverişte bulunmak ve göçmenlerin ABD'ye pozitif katkılarını kutlamak için bugün burada bir araya geldi.'' dedi.

Göçmenlerin yaşadıkları toplumlara katkılarına değinen ve bunun en çarpıcı örneğinin göçmenler ülkesi ABD olduğunu belirten Özgür, ''Her alanda bulundukları ülkeleri güçlendiren göçmen mucitlerden işçilere, girişimcilere ve toplum liderlerine kendi toplumlarımızla gurur duymalıyız.'' diye konuştu.