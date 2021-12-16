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4 kıta Türkevi'nde bir araya geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2021
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4 kıta Türkevi’nde bir araya geldi

Son dakika haberi... Türkevi, Japonya, Güney Afrika, Jamaika ve Türkiye'nin kültür, sanat ve mutfaklarını buluşturan ilk çok uluslu etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkevi, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun, Japonya, Güney Afrika ve Jamaika başkonsolosluklarıyla ortaklaşa düzenlediği, Amerikan Göçmen Derneği ile Japon Toplumu'nun da katılımıyla ilk çok uluslu etkinliğe ev sahipliği yaptı.

4 kıtanın Türkevi'nde buluştuğu etkinlikte ülkelerin müzikleri ve mutfaklarıyla katılımcılara müzik şöleni ve lezzetli tatlar sunuldu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Dört farklı kıtada yer alan ülkelerimiz, kültürel alışverişte bulunmak ve göçmenlerin ABD'ye pozitif katkılarını kutlamak için bugün burada bir araya geldi.'' dedi.

Göçmenlerin yaşadıkları toplumlara katkılarına değinen ve bunun en çarpıcı örneğinin göçmenler ülkesi ABD olduğunu belirten Özgür, ''Her alanda bulundukları ülkeleri güçlendiren göçmen mucitlerden işçilere, girişimcilere ve toplum liderlerine kendi toplumlarımızla gurur duymalıyız.'' diye konuştu.

JAPONYA, GÜNEY AFRİKA VE JAMAİKA BAYRAKLARI TÜRKİYE'DE YAPILIP GETİRİLDİ

Jamaika'nın New York Başkonsolosu Alsion Wilson, etkinlikle kullanılmak üzere Japonya, Güney Afrika ve Jamaika bayraklarının Türkiye'de yapılıp Türkevi'ne getirildiğini söyleyerek, Başkonsolos Reyhan Özgür'e teşekkür etti.

Türkevi'ndeki etkinliğe katılan Jamaikalı ünlü şarkıcı Spice, Bakonsolos Özgür'e imzalı poster takdim etti.

New York Vali Yardımcısı Brian Benjamin'in de katıldığı etkinlikte diplomatik çevreden, Türk, Japon, Güney Afrika ve Jamaika toplumundan çok sayıda davetli yer aldı.

4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda 4 YILLIK YAPIM SÜRECİ 1,5 DAKİKALIK VİDEODA
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