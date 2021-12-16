Son dakika: AB’den Rusya’ya sert uyarı: Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur

BELARUS YÖNETİMİNE TEPKİ

Basın toplantısında söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Belarus konusunun geniş bir şekilde ele alındığını belirtti. Leyen; ''Bugün bu toplantıda Belarus'u boş bir koltuk temsil etti. Çünkü Belarus'un başında halkı baskılayan, sığınmacıları kullanan ve AB'nin değerlerine ve sınırlarına saldıran bir yönetim var. AB üyeleri ve Doğu ortaklığı üyeleriyle uyum içinde bu ülkeyi kınıyoruz. Umarız en kısa zamanda bu boş koltukta Belarus halkının demokratik olarak seçtiği bir temsilci oturur'' şeklinde konuştu.

POLONYA İLE 35 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Zirvede ayrıca işbirliği konularının ele alındığını bildiren Leyen; ''Özellikle pandemi ile mücadele konusu görüşüldü. AB olarak söz konusu ülkelere 13 milyon doz aşı ayırdık. Ayrıca bu ülkelere destek amacıyla Polonya Yatırım bankası ile 35 milyon euroluk bir destek anlaşması da yapıldı. Bu sayede bölge ülkelerinin halklarına pandemiye karşı destek ulaştıracağız'' dedi.