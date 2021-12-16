AB’den Rusya’ya Ukrayna uyarısı: Bedeli ağır olur

Zirvede ayrıca işbirliği konularının ele alındığını bildiren Leyen; "özellikle pandemi ile mücadele konusu görüşüldü. AB olarak söz konusu ülkelere 13 milyon doz aşı ayırdık. Ayrıca bu ülkelere destek amacıyla Polonya Yatırım bankası ile 35 milyon euroluk bir destek anlaşması da yapıldı. Bu sayede bölge ülkelerinin halklarına pandemiye karşı destek ulaştıracağız'' dedi.

Rusya ile gerginliğe de değinen von der Leyen; "AB Komisyonu olarak olqası saldırılar halinde mevcut yaptırımların genişletilmesi konusunda Konsey tarafından yetkilendirildik. Biz de bu konuda çalışma yapıyoruz. Olası bir durumda ne gibi yaptırımlar olacağı üzerinde şimdiden çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.