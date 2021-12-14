14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AB: Rusya'ya karşı hazırlanıyoruz

AB: Rusya'ya karşı hazırlanıyoruz

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
ABONE OL
AB: Rusya’ya karşı hazırlanıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerine karşı henüz krizi önleme tavrını koruduğunu ancak farklı senaryolara karşı hazırlık yapıldığını söyledi.

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı konulu bir oturum düzenlendi.

Borrell, AP vekillerine hitabında, geçen aydan bu yana görülen alışılmadık askeri yoğunlaşma karşısında AB'nin endişe duymaya ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Rusya'nın ise olanları kendi sınırlarındaki normal bir durum olarak nitelediğini belirten Borrell, aynı şekilde AB'nin dün yaptırım kararı aldığı Wagner Grubunun da Rusya'ya göre özel bir güvenlik şirketinden ibaret olduğunu dile getirdi.

Borrell, AB'nin halihazırda "krizi önleme tavrına" sahip olduğunu belirterek, "Farklı senaryoları çalışıyoruz." dedi.

AP'nin 16 Aralık'ta Rusya'nın söz konusu yoğunlaşmasıyla ilgili bir karar tasarısı oylaması bekleniyor.

İlham Aliyevden NATOda net mesaj İLHAM ALİYEV'DEN NATO'DA NET MESAJ
Rusya: Nükleer füzeler yerleştirebiliriz RUSYA: NÜKLEER FÜZELER YERLEŞTİREBİLİRİZ
İlham Aliyevden NATOda net mesaj

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA