Rusya "Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirebiliriz" dedi! NATO'dan yanıt anında geldi...

NATO'DAN RUSYA'YA YANIT

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın orta menzilli füzeler için yaptığı moratoryum önerisini "daha önce bu tür füzeleri yasaklayan anlaşmayı Rusya bozduğu için" güvenilir bulmadıklarını söyledi.

Stoltenberg, NATO karargahında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın orta menzilli füzeler için NATO ile moratoryum ilan etme önerisi hakkındaki soruyu yanıtladı.

1987'de imzalanan Ortak Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşmasının uzun yıllar orta menzilliler dahil birçok füzeyi yasakladığını hatırlatan Stoltenberg, "Rusya, Avrupa'da nükleer kapasiteli orta menzilli füzeler konuşlandırarak INF anlaşmasını ihlal etmişti. Bu da orta menzilli füzeleri yasaklayan anlaşmanın ölümü olmuştu. Bu nedenle Rusya'nın moratoryum teklifi güvenilir değildir. Çünkü zaten bir anlaşmamız vardı ve bu anlaşmayı Rusya bozdu." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın INF anlaşmasını ihlal eden orta menzilli SSC-8 füzelerini imha etmediği sürece bu tür tekliflerin güvenilir olmayacağını söyledi.

"NATO, Rusya'nın yaptıklarının aynısını yapma niyetinde değildir. Avrupa'da nükleer kapasiteli füze konuşlandırma niyetimiz yok." diyen Stoltenberg, yeni bir silahlanma yarışını engellemek için Rusya ile silahların kontrolü konusunda diyalog kurmaya hazır olduklarının kaydetti.