Rusya "Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirebiliriz" dedi! NATO'dan yanıt anında geldi...
Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceğini duyuran Rusya, NATO'nun da aynı planı olduğunu savundu. Yüksek gerilim oluşturan bu mesaja NATO'dan yanıt gecikmedi. Açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı RIA'ya açıklamalarda bulundu.
Ryabkov, NATO'dan bekledikleri güvenlik garantisi konusunda kendileriyle temasa geçilmezse, Batı ile krizin büyüyebileceğinin altını çizerek, "Soruna siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunamaması cevabımızın askeri ve teknik boyutta olmasına yol açacaktır." dedi.
"NÜKLEER FÜZE YERLEŞTİRMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ"
Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceklerini ifade etti, bu durumun yeni cepheleşmeye yola açacağını söyledi.
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması 1987'de, dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği'nin lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanmıştı.
Antlaşma Avrupa'da bu füzelerin kullanımını yasaklıyor. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2019'da anlaşmadan ayrılmıştı.
NATO'DAN RUSYA'YA YANIT
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın orta menzilli füzeler için yaptığı moratoryum önerisini "daha önce bu tür füzeleri yasaklayan anlaşmayı Rusya bozduğu için" güvenilir bulmadıklarını söyledi.
Stoltenberg, NATO karargahında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın orta menzilli füzeler için NATO ile moratoryum ilan etme önerisi hakkındaki soruyu yanıtladı.
1987'de imzalanan Ortak Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşmasının uzun yıllar orta menzilliler dahil birçok füzeyi yasakladığını hatırlatan Stoltenberg, "Rusya, Avrupa'da nükleer kapasiteli orta menzilli füzeler konuşlandırarak INF anlaşmasını ihlal etmişti. Bu da orta menzilli füzeleri yasaklayan anlaşmanın ölümü olmuştu. Bu nedenle Rusya'nın moratoryum teklifi güvenilir değildir. Çünkü zaten bir anlaşmamız vardı ve bu anlaşmayı Rusya bozdu." dedi.
Stoltenberg, Rusya'nın INF anlaşmasını ihlal eden orta menzilli SSC-8 füzelerini imha etmediği sürece bu tür tekliflerin güvenilir olmayacağını söyledi.
"NATO, Rusya'nın yaptıklarının aynısını yapma niyetinde değildir. Avrupa'da nükleer kapasiteli füze konuşlandırma niyetimiz yok." diyen Stoltenberg, yeni bir silahlanma yarışını engellemek için Rusya ile silahların kontrolü konusunda diyalog kurmaya hazır olduklarının kaydetti.
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