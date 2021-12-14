Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev NATO’yu ziyaret etti! SON DAKİKA Ermenistan açıklaması

ZENGEZUR KORİDORU

Aliyev, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapacağı üçlü görüşmeden beklentisi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Zengezur koridoru hakkındaki soruyu yanıtlarken, Zengezur koridorunun açılmasının geçen yıl Rusya ile imzaladıkları üçlü bildiri gereği Ermenistan için zorunluluk olduğunu anlattı.

Ermenistan'dan geçerek Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan bir demir yolu hattı ve otoyol inşası için anlaştıklarını hatırlatan Aliyev, otoyolun kesin güzergahının henüz tespit edilmediğini, bunun gelecek görüşmelerde ele alınacağını aktardı.

Aliyev, "Bu akşam Charles Michel ile üçlü toplantıda da bu konuyu görüşeceğiz." dedi.

Zengezur koridorunun Laçin koridoru ile aynı yasal rejime tabi olması gerektiğinin altını çizen Aliyev, Laçin koridorunda gümrük bulunmadığını, bu nedenle Zengezur koridorunda da gümrük bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Aliyev, "Ermenistan, gümrük kurulmasında, mallar ve kişilerin kontrol edilmesinde ısrarcı davranırsa biz de Laçin koridorunda aynısı için ısrarcı oluruz. Bunun kararını Ermenistan verecek. Biz her iki seçeneğe de açığız. Ya ikisinde de gümrük olmayacak ya da ikisinde de olacak." diye konuştu.

Husumet defterini kapatmak ve barış anlaşması üzerinde çalışmak istediklerini belirten Aliyev, bugün Paşinyan ve Michel ile üçlü toplantının birçok konuyu açıklığa kavuşturacağını ifade etti.