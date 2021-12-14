SON DAKİKA! İngiltere'den kırmızı listeye aldığı 11 ülke için flaş karar! Sağlık Bakanı duyurdu
İngiltere'de geçtiğimiz günlerde ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının tespit edildiğinin açıklanmasının ardından peş peşe yeni kararlar alınmıştı. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda 11 ülke kırmızı seyahat listesine eklenmişti. Sağlık Bakanı Sajid Javid yaşanan SON DAKİKA gelişmesini ve alınan yeni kararları duyurdu.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, korona virüs önlemleri kapsamında uluslararası seyahatler için geçerli olan kırmızı seyahat listesinde yer alan tüm ülkelerin Çarşamba gününden itibaren kırmızı listeden kaldırılacağını duyurdu.
KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKARILAN ÜLKELER
Javid'in duyurusuna göre kırmızı listede yer alan 11 Afrika ülkesinin tamamı Çarşamba günü yerel saat ile 04.00'ten itibaren kırmızı listeden çıkarılmış olacak. Listeden çıkarılacağı duyurulan ülkeler arasında, Angola, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibya, Nijerya, Güney Afrika, Zambiya ve Zimbabve yer alıyor.
Javid yaptığı açıklamada, kırmızı listenin Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemede "yavaş bir etkisi" olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti. Şu ana kadar kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen yolcular 10 gün boyunca otel karantinası uygulayarak 2 bin 285 sterlin değerindeki otel masraflarını kendileri karşılıyordu.
PCR TESTİ UYGULAMASINA DEVAM
Javid, şu anda otel karantinası uygulayan kişilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin veya paralarının iadesine ilişkin kesin bir açıklamada bulunmazken, İngiltere'ye gelen tüm yolcuların PCR testi yaptırma zorunlulukları konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Mevcut kurallara göre yolcuların aşı durumlarına bakılmaksızın İngiltere'ye geldikleri ilk 2 gün içinde PCR testi yaptırmaları gerekiyor.
Duyuruyu takiben Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, mevcut tüm test önlemlerinin yürürlükte kaldığını ve Ocak ayının ilk haftasında gözden geçirileceğini söyledi. Shapps, "Her zaman olduğu gibi tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç duyulması halinde yeni kısıtlamalar getirebiliriz" dedi.
HÜKÜMETE ZORUNLU TESTİ KALDIR ÇAĞRISI
İngiltere'de seyahat endüstrisini temsil eden Seyahat Derneği ABTA, kırmızı listenin kaldırılmasını "mantıklı bir adım" olarak nitelendirirken, hükümeti test zorunluluğunu da kaldırmaya çağırdı.
Aynı şekilde British Airways gibi Birleşik Krallık'a kayıtlı uçuş firmalarını temsil eden Airlines UK'nin CEO'su Tim Alderslade, kırmızı listenin kaldırılmasının "tamamen mantıklı" olduğunu söyledi.
Alderslade, "Omicron'un burada yayılması göz önüne alındığında kırmızı liste gerekli değilse 2 doz aşılanmış yolculara bile uygulanan pahalı PCR testleri ve izolasyon gibi önlemler de gerekli değildir" dedi.
Alderslade, seyahatlere yönelik kısıtlamaların azaltılmadığı takdirde yeni yılda hükümetin havacılık sektörü için "daha fazla ekonomik destek" sağlaması gerekeceğini söyledi.
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