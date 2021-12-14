SON DAKİKA! İngiltere’den kırmızı listeye aldığı 11 ülke için flaş karar! Sağlık Bakanı duyurdu

Duyuruyu takiben Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, mevcut tüm test önlemlerinin yürürlükte kaldığını ve Ocak ayının ilk haftasında gözden geçirileceğini söyledi. Shapps, "Her zaman olduğu gibi tüm seyahat önlemlerimizi gözden geçiriyoruz ve halk sağlığını korumak için ihtiyaç duyulması halinde yeni kısıtlamalar getirebiliriz" dedi.