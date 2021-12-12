ABD basınından İsrail itirafı! 2 kez saldırdılar

ABD basını, İsrail'in bu yıl İran'a iki saldırı düzenlediğini ve saldırılar öncesinde ABD'ye bilgi verildiğini iddia etti.

Haberde, İsrail'in geçtiğimiz eylül ayında İran'ın Elburz eyaletinde yer alan Kerec'te bulunan uranyum zenginleştirmek için kullanılan makineler için bileşenler üreten bir tesise ve geçtiğimiz haziran ayında ise Devrim Muhafızlarına ait bir füze üssüne saldırı düzenlediği öne sürüldü.