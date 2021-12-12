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ABD basınından İsrail itirafı! 2 kez saldırdılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2021
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ABD basınından İsrail itirafı! 2 kez saldırdılar

ABD basını işgalci İsrail ordusunun İran'a yaptığı saldırıları dünyaya duyurdu. Herlkesi şaşkına çeviren itirafların yer aldığı haberde, İsrail’in geçtiğimiz eylül ayında İran’daki nükleer tesise ve geçtiğimiz haziran ayında ise Devrim Muhafızlarına ait bir füze üssüne saldırı düzenlediği açıklandı. ABD’nin söz konusu saldırılar öncesi bilgilendirildiği de öne sürüldü.

ABD basını, İsrail'in bu yıl İran'a iki saldırı düzenlediğini ve saldırılar öncesinde ABD'ye bilgi verildiğini iddia etti.

Haberde, İsrail'in geçtiğimiz eylül ayında İran'ın Elburz eyaletinde yer alan Kerec'te bulunan uranyum zenginleştirmek için kullanılan makineler için bileşenler üreten bir tesise ve geçtiğimiz haziran ayında ise Devrim Muhafızlarına ait bir füze üssüne saldırı düzenlediği öne sürüldü.

İsrail'in söz konusu saldırılar hakkında ABD'ye bilgi verdiği aktarılan haberde, ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Naftali Bennett hükümetinin, İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden daha şeffaf olduğu için övgüde bulunduğu belirtildi.

İsrail'in her iki saldırının da sorumluluğunu üstlenmediği aktarılan haberde, ABD ve İsrail'in İran hedeflerine yönelik saldırıların etkili bir hareket tarzı olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in İran ile bir nükleer anlaşmaya varılması halinde ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırıyı gerçekleştirmesini engellemeye çalışacağından endişe duyduğu belirtilerek, İsrailli yetkililerin, gerektiği takdirde İran'a karşı harekete geçmeye devam edebilecekleri konusunda ABD'den güvence bekledikleri öne sürüldü.

Haberde, birçok ABD'li yetkilinin ise, İsrail'in saldırılarının etkisiz olduğunu, İran'ın nükleer programını sadece yavaşlattığını ve durduramayacağını düşündüğü aktarıldı.

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