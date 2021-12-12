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Ünlü YouTuber, 20 senelik davayı aydınlattı! Kayıp gençler bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Ünlü YouTuber, 20 senelik davayı aydınlattı! Kayıp gençler bulundu

ABD'de 20 sene önce sırra kadem basan 17 ve 18 yaşlarındaki 2 gencin davasını bir YouTuber çözdü. YouTuber, yeni bir teknoloji kullanarak gençlerin kaybolan aracını gölden çıkardı. Araçtan edinilen bulgular ile kimlikler, aracın içindekilerin kayıp gençler olduğunu gün yüzüne çıkardı.

Erin Foster ile Jeremy Bechtel, 2000 senesinde bir partiye gitmek için evden çıktıklarından beri kayıptı. 18 il 17 yaşlarındaki 2 gencin kaybıyla alakalı bir neticeye ulaşılamamıştı. Seneler sonra davaya ilişkin bulgular YouTuber Jeremy Beau Slides elde etti.

Kan donduran bir keşif yaptığını belirten Slides, konu olan gençlerin arabasını bulduğunu ifade ederek görüntüleri YouTube kanalından paylaştı.

"20 YIL BEKLEMEK ÇOK ZOR"

Sonar teknolojisiyle bulunan arabayı inceleyen ekipler, arabanın içinde Foster'ın kimliği ile insan kalıntıları buldu. Konuyla ilgili açıklama yapan YouTuber, "Kelimeler içinde kayboldum. Oturup birinin 20 yıldan fazla bir süredir bulunmasını beklemek çok zor" dedi.

"FOTOĞRAFLARINA BAKMAK ÇOK ACI VERİCİ"

Araçtan çıkan bulgular incelemeye alınırken her iki gencin de ailelerine haber verildi. Foster'ın babası ise yıllarca o nehre diğer çocuklarıyla balık tutmaya gittiğini söyledi. Aile, çocuklarının kaybolmasıyla ilgili uzun süredir boğuştuklarını ve fotoğraflara bakmanın çok acı verici olduğunu söyledi.

'ONU YENİDEN KAYBEDİYORMUŞ'

Gençlerin yokluğuna rağmen aile yıllardır cenaze töreni düzenleyememişti. Ölüp ölmediklerini bilmedikleri için düzenlenmeye cenaze töreni yakın zaman yapılacak. Betchel'in babası ise 'onu yeniden kaybediyormuş' gibi hissettiğini söyledi. Tekrardan kalbinin parçalandığını söyleyen adam yine de bu 'bitiş' duygusuyla rahatladığını belirtti.

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