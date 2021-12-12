Ünlü YouTuber, 20 senelik davayı aydınlattı! Kayıp gençler bulundu

"FOTOĞRAFLARINA BAKMAK ÇOK ACI VERİCİ"

Araçtan çıkan bulgular incelemeye alınırken her iki gencin de ailelerine haber verildi. Foster'ın babası ise yıllarca o nehre diğer çocuklarıyla balık tutmaya gittiğini söyledi. Aile, çocuklarının kaybolmasıyla ilgili uzun süredir boğuştuklarını ve fotoğraflara bakmanın çok acı verici olduğunu söyledi.