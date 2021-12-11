ABD'de hortum felaketi! Kentucky'de en az 50 ölü
Son dakika haberine göre: ABD'nin Kentucky eyelaetini kasırga vurdu. Kentucky Valisi Andy Beshear kasırgalarda en az 50 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.
ÇATI ÇÖKTÜ 20 KİŞİ MAHSUR KALDI
Bölgedeki Bakımevi Monette Manor'un çatısı şiddetli rüzgarın etkisi ile çöktü.Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day içerde 20 kişinin mahsur kaldığını ve bodrum kata saklandıklarını açıkladı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Day, "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor. Hızlı oldu ama görünüşe göre kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış" dedi.
Twitter'da yayınlanan fotoğraflar, ağır hasar görmüş bakım evini çevreleyen acil servis araçlarını gösteriyor.
OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Ekipler hayatta kalanlara yardım etmek için çalışırken olağanüstü hal ilan etti. Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanına göre , Monette Manor bakımevinde yaklaşık 90 yatak vardı. Hortumun bakımevinde büyük hasara yol açtığı açıklandı.
AMAZON DEPOSUNUN ÇATISI DA ÇÖKTÜ
Bu arada, güney Illinois'deki acil durum ekipleri, bir Amazon deposunun çatısının da fırtına nedeni ile çöktüğünü doğruladı. Bölgeden gelen görüntülerde Amazon merkezinde düzinelerce acil durum aracı görünüyor.
Kaç kişinin yaralanıp yaralanmadığı hemen belli değil. Amazon sözcüsü Richard Rocha yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın güvenliği ve esenliği şu anda en büyük önceliğimiz" dedi.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs sonuçları son durum: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig 16. hafta Antalyaspor TS maçı hangi kanalda?
- Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son toplantı ayın kaçında, hangi gün yapılacak? Kritik hafta
- Nisa Bölükbaşı aradığı aşkı yine Survivor'dan buldu! Barış Murat Yağcı'dan ayrılmıştı...
- Altın fiyatları rekora koşuyor! 11 Aralık gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?
- Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? NBA'de kariyer rekoru kıran Alperen Şengün nereli?
- Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KYK burs ve kredi ödemeleri 2022 yılında ne kadar? KYK burs ve kredi ödemeleri kaç TL, para?
- Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
- AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2021? AÖF görevli ücretleri ne kadar, kaç TL ödenecek?
- Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Bakan duyurdu...