ABD’de hortum felaketi! Kentucky’de en az 50 ölü



2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Day, "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor. Hızlı oldu ama görünüşe göre kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış" dedi.