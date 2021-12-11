Sudan'da kurtarılan iki Türk vatandaşından ilk açıklama
Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde kurtarılan iki Türk vatandaşı Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğine doğru yola çıktı. Kaçırılan Türk vatandaşları da sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği başta olmak üzere kurtarılmalarında emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.
Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşır kentinde 7 Aralık'ta kaçırılan ve dün operasyonla kurtarılan iki Türk vatandaşı Hartum'a götürülmek üzere Türk yetkililere teslim edildi.
Bölgede düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuzey Darfur Valisi Nimir Abdurrahman, Faşır'da yaşananların tamamen münferit bir hadise olduğunu, Türk şirketleri ve vatandaşlarının hedef alınmadığını belirtti.
Abdurrahman, Sudan'ın Türkiye ile derin ve tarihi ilişkileri olduğunun altını çizerek "Türkiye ile bizim aramızda stratejik bir ilişki var. Bu saldırı asla Türkiye'yi hedef almadı." dedi.
Bölgede yapılan kurtarma operasyonunda, kaçırma olayına karışan bir kişinin yakalandığını aktaran Abdurrahman, diğerler kişileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.
Türkiye'nin Sudan vatandaşlarının güvenliğini sağladığı gibi ülkede bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Abdurrahman, "Bundan sonra böyle bir hadise tekrarlanmayacak." diye konuştu.
"TÜRKLERİN KUZEY DARFUR'DA ÖNEMLİ YATIRIMLARI VAR"
Türklerin Kuzey Darfur'da başta elektrik üretimi olmak üzere önemli yatırımları olduğuna dikkati çeken Abdurrahman, bundan sonra da Türk yatırımcıları bölgeye beklediklerini ifade etti.
Abdurrahman, Kuzey Darfur hükûmeti olarak Türkiye ve kaçırılan Türk vatandaşlarının ailelerinden özür dilediklerini söyledi.
Kaçırılan Türk vatandaşları da sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği başta olmak üzere kurtarılmalarında emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.
Basın toplantısının ardından kurtarılan Türk vatandaşlarını taşıyan özel uçak başkent Hartum'a gitmek üzere yola çıktı.
Kurtarılan Türk vatandaşlarının bu gece Türk Hava Yollarının uçağıyla (THY) yurda dönmesini bekleniyor.
Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki Türk elektrik santralinde çalışan 2 Türk vatandaşı ve Sudanlı şoför, 7 Aralık akşamı işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce içinde bulundukları araçla bilinmeyen bir yere götürülmüştü.
Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için Sudan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.
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