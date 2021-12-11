Sudan’da kurtarılan iki Türk vatandaşından ilk açıklama

Abdurrahman, Sudan'ın Türkiye ile derin ve tarihi ilişkileri olduğunun altını çizerek "Türkiye ile bizim aramızda stratejik bir ilişki var. Bu saldırı asla Türkiye'yi hedef almadı." dedi.

Bölgede yapılan kurtarma operasyonunda, kaçırma olayına karışan bir kişinin yakalandığını aktaran Abdurrahman, diğerler kişileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.