Kayıp Malezya uçağıyla ilgili yeni bulgu! 7 yıllık gizem çözülmüş olabilir

PEK ÇOK TEORİ VAR

Uçağın kaybolmasıyla ilgili pek teori ortaya atıldı. Kimileri teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi. Bazıları ise toplu cinayet ya da intihar durumun geçerli olduğunu düşündü. Askeri isttihbarat ise uçağın aniden Çin'in başkenti Pekin'den ayrılarak Hint Okyanusu üzerinden batıya yöneldiğini açıkladı.