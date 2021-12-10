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Son dakika: ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesinde! Rakam açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Son dakika: ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde! Rakam açıklandı

Son dakika haberleri... ABD'de enflasyon beklendiği gibi yüksek açıklandı. Yüzde 6,8'lik enflasyon rakamı 39 yılın zirvesi olarak belirtildi.

ABD'de enflasyon beklendiği gibi yüksek açıklandı. Yüzde 6,8'lik enflasyon rakamı 39 yılın zirvesi olarak belirtildi.

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