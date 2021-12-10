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Karadeniz'de tehlikeli takip! Rus savaş uçakları, ABD ve Fransa uçaklarına eşlik etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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Karadeniz’de tehlikeli takip! Rus savaş uçakları, ABD ve Fransa uçaklarına eşlik etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass krizi sürerken bölgeden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Rusya savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fransız ve ABD savaş uçakları Su-27 tipi savaş uçağı tarafından takibe alındığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan Donbass gerilimi sürerken bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Batılı Devletler Ukrayna'yı destekleyen açıklamalar yapılırken bölgede tehlikeli anlar yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya sınırlarına yaklaşan Fransız ve ABD savaş uçakları yakın takibe alındı ve sınırdan uzaklaştırıldı.

RUS SINIRINDAN UZAKLAŞTIRILDI
Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Aralık'ta Rusya sınırlarına yaklaşan Fransız ve ABD savaş uçaklarının, Rus savaş uçakları tarafından yakın takibe alındığını ve Rus sınırından uzaklaştırıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrolü, Rusya devlet sınırına yaklaşan hava hedefleri belirledi. Hava hedeflerinin belirlenmesi için üç Su-27 tipi savaş uçağı, hava üssünden kalkış yaptı.

Rus uçakları, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait Dassault Mirage 2000 ve Dassault Rafale tipi savaş uçakları ve RC-135 tipi keşif uçağıyla birlikte, ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Bombardier CL-600 tipi keşif uçağını tespit etti. Yabancı askeri uçakların Rusya sınırından uzaklaştırılmasının ardından Rus savaşçıları güvenli bir şekilde üsse geri döndü" denildi.


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