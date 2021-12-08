Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Biden-Putin görüşmesi ile ilgili açıklama

ABD'nin her zaman Ukrayna'yı desteklemesinin ülkesinin başarısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İki partili desteğimiz oldu ama en önemlisi krizin çözümünde Başkan Biden'ın kişisel gerçek reaksiyonu ve rolünü görüyoruz." ifadesini kullandı.