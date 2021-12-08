Almanya’da kan donduran katliam! Babanın notu gerçeği ortaya çıkardı

Üniversitede çalışan eşinin, aşı olmak zorunda kalmadan rahatça işe gitmesini için sahte koronavirüs aşı belgesi düzenleyen Devid R'nin ruh hali, sahtekarlığının ortaya çıkmasının ardından altüst oldu.

Eşinin üniversitedeki çalışanı, kadının aşı belgesinin sahte olduğunu farketti. Bunun ardından kadının sahte belgesini ihbar edeceğini söyleyen çalışanın bu sözleri Devid'de panik yarattı.