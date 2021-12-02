Avrupa'da korkutan Kovid-19 açıklaması! "Omicron varyantı..."

ECDC, Kovid-19'un Omicron varyantıyla ilgili hazırladığı tehdit değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

"NE KADAR ŞİDDETLİ OLABİLECEĞİYLE İLGİLİ..."

Değerlendirmede, ilk olarak 11 Kasım'da Botswana'da tespit edildiği belirtilen Omicron varyantının bulaşıcılığı, aşıların varyanta etkisi ve varyantın sebep olduğu hastalığın ne kadar şiddetli olabileceğiyle ilgili birçok belirsizlik bulunduğu hatırlatıldı.