Omicron varyantı kaç ülkeye yayıldı? DSÖ'den SON DAKİKA açıklaması (Mevcut aşılar etkili mi?)

Bugüne dek DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'inde bulunan en az 23 ülkede Omicron varyantına rastlandığını aktaran Ghebreyesus, "Bu sayının artmasını bekliyoruz. DSÖ, bu gelişmeleri son derece ciddi şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla her ülke de bu şekilde hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Omicron'un ortaya çıkmasının kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayarak "Virüslerin yaptığı budur. Biz yayılmaya devam etmesine izin verdiğimiz sürece bu virüsün yapmaya devam edeceği şey bu." şeklinde konuştu.