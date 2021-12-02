ABD'de Omicron alarmı! Ülkeye girişlerde PCR testi zorunlu oluyor
Güney Afrika'da Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yeni Covid-19 önlemlerini duyurmasından önce bir Beyaz Saray yetkilisi telefonla basın mensuplarına arka plan bilgisi verdi. Gelecek haftadan itibaren ülkeye giren herkesten uçağa binmeden 24 saat önce yaptırılmış "negatif" PCR test sonucu isteneceği duyuruldu.
Söz konusu düzenleme kapsamında, uçağa binmeden önceki 72 saat içinde yaptırılmış ve "negatif" sonuçlu PCR testi olma kuralı değiştirilecek ve ABD'ye uluslararası seyahat edecek herkesin, milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın, uçağa binmeden 24 saat önce PCR testi olacak.
Yetkili, uçaktan indikten sonra da bazı test zorunlulukları getirilebileceğini kaydetti ancak detaylı bilgi paylaşmadı.
EVDE YAPILAN TESTLERE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILACAK
Biden yönetiminin virüsün zamanında tespiti için tüm Covid-19 testlerini bedava yapmaya hazırlandığını kaydeden yetkili, yönetimin evde yapılan Covid-19 testlerine herkesin ücretsiz ve rahat ulaşabilmesi için 25 milyon test kiti dağıtacağını aktardı.
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