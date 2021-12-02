ABD’de Omicron alarmı! Ülkeye girişlerde PCR testi zorunlu oluyor





Söz konusu düzenleme kapsamında, uçağa binmeden önceki 72 saat içinde yaptırılmış ve "negatif" sonuçlu PCR testi olma kuralı değiştirilecek ve ABD'ye uluslararası seyahat edecek herkesin, milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın, uçağa binmeden 24 saat önce PCR testi olacak.

Yetkili, uçaktan indikten sonra da bazı test zorunlulukları getirilebileceğini kaydetti ancak detaylı bilgi paylaşmadı.