Koronavirüse karşı sakızla yüzde 95 koruma!
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir deney sonucunda, geliştirilen bir sakızın koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı yüzde 95 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı. Konu olan sakız, virüsün tükürüğe girmesini önlüyor.
Tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsle mücadele tam gaz devam ediyor.
Bilim insanları salgının vücuda girmesini önlemek için bu kez tuhaf bir deney çalışması gerçekleştirdi.
ENFEKTE OLMUŞ KİŞİLERİN TÜKÜRÜĞÜNDE YÜKSEK DÜZEYDE VİRÜS VAR
Koronayla ilgili yapılan çalışmalar, enfekte olmuş kişilerin tükürüğünde yüksek düzeyde virüs olduğunu ortaya koydu. Virüsün yayılımıyla ilgili çalışma yapan ABD'li bilim insanları, özel olarak tasarlanmış bir sakız üzerinde çalışma başlattı.
VİRÜS ORANI AZALDI
Araştırmacılar, sakızın etkinliğini test etmek için korona hastalarından tükürük örnekleri aldı ve bu örnekleri sakızın toz haliyle karıştırdı. Tükürükteki virüs oranı ciddi anlamda azaldı.
VİRÜSÜN AĞZA GİRMESİNİ YÜZDE 95 ORANINDA ENGELLİYOR
Aynı zamanda söz konusu sakızın, virüsün ağza girdikten sonra tükürüğe karışmasını da engellediği tespit edildi. 50 mg'lık bir sakızın virüsün ağza girmesini yüzde 95 oranında engellediği ortaya çıktı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Sonuçlar umut verici olsa da bilim insanları bu sakızın henüz geliştirme aşamasında olduğunun altını çizdi.
Araştırmacılar, insanların kişisel yapısı, vücut ısısı ve ağız bakterileri gibi farklılıklarının sakız üzerinde etkili olacağı düşüncesinde.
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