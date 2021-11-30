Koronavirüse karşı sakızla yüzde 95 koruma!

ENFEKTE OLMUŞ KİŞİLERİN TÜKÜRÜĞÜNDE YÜKSEK DÜZEYDE VİRÜS VAR

Koronayla ilgili yapılan çalışmalar, enfekte olmuş kişilerin tükürüğünde yüksek düzeyde virüs olduğunu ortaya koydu. Virüsün yayılımıyla ilgili çalışma yapan ABD'li bilim insanları, özel olarak tasarlanmış bir sakız üzerinde çalışma başlattı.