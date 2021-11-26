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Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2021
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Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye’de görüldü mü?

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Omicron virüsü ile ilgili BM sağlık kuruluşu, yeni varyantın endişe verici olduğunu söyledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), seyahat kısıtlaması yapılması konusunda çağrıda bulundu. Son dakika haberin ardından varyantın Türkiye'de görülüp görülmediği merak ediliyor. İşte, Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Omicron adı verilen Koronavirüs'ün yeni veryantı hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarılarda bulundu. Güney Afrika'da görülen varyant hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron hakkında detaylar...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 26 Kasım Cuma günü koronavirüs varyantını 'endişe verici bir varyant' olarak sınıflandırdı ve ona Omicron adını verdi. DSÖ, ilk olarak Güney Afrika'da keşfedilen omikron varyantının yarattığı riskler konusunda Cenevre'de acil bir toplantı gerçekleştirildi.

Omicron varyantının gittikçe arttığı ve diğer varyantlara göre Dünya çapında daha çok büyüme avantajına sahip olduğu belirtildi.

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü 'Omicron' adını verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Kovid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.

OMİCRON NE DEMEK?

Omikron, Yunan alfabesinin onbeşinci harfidir. Fenike alfabesi'nin ayin harfinden gelmektedir. Türkçe karşılığı O harfidir. Yunanca'daki bir diğer o sesine sahip olan Ωω ile karıştırılmamalıdır. Ο harfi yanına υ aldığında diftong yaratır, ve U olarak sesletilir. ι aldığı takdirde de i olarak okunur.

OMİCRON VARYANTI ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde." ifadesine yer verildi.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

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