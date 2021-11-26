Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Omicron adı verilen Koronavirüs'ün yeni veryantı hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarılarda bulundu. Güney Afrika'da görülen varyant hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron hakkında detaylar...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 26 Kasım Cuma günü koronavirüs varyantını 'endişe verici bir varyant' olarak sınıflandırdı ve ona Omicron adını verdi. DSÖ, ilk olarak Güney Afrika'da keşfedilen omikron varyantının yarattığı riskler konusunda Cenevre'de acil bir toplantı gerçekleştirildi.

Omicron varyantının gittikçe arttığı ve diğer varyantlara göre Dünya çapında daha çok büyüme avantajına sahip olduğu belirtildi.