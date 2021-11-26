NATO'dan Rusya'ya SON DAKİKA uyarısı! "Sonuçları olur"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya'ya son dakika uyarısı geldi. Stoltenberg, Ukrayna sınırında yaşanan gerilimle ilgili, "Bunun sonuçları ve maliyetleri olacağı açıktır." ifadelerine yer verdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 30 Kasım-1 Aralık'ta Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"Acil güvenlik sorunlarını çözmek için önümüzdeki hafta buluşacağız." diyen Stoltenberg, öncelikli konunun Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağı olduğunu vurguladı.
Stoltenberg, "Buna tanklar, topçular, zırhlı birimler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra savaşa hazır birlikler de dahildir." dedi.
"BUNUN SONUÇLARI OLUR!"
Rusya'nın eylemlerinin şeffaf olmadığını ve soru işareti uyandırdığını belirten Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda bunun sonuçları ve maliyetleri olacağı açıktır. Bu nedenle Rusya'ya gerilimi düşürmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, Belarus yönetiminin göçmenleri siyasi araç olarak kullanması ve Polonya, Avusturya ve Litvanya'ya baskı yapmasının da ele alınacağını aktardı.
Önemli gündem maddelerinden birinin silahsızlanma olacağını duyuran Stoltenberg, şöyle konuştu:
"NATO, silahsızlanmadaki öncü rolünü sürdürmeye kararlı. Ama naif olmamalıyız. Rusya yeni silah sistemleri geliştirmeye ve konuşlandırmaya devam ediyor. Geçen hafta Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonunu riske atan pervasız füze testi gerçekleştirdi. Çin ayrıca konvansiyonel ve nükleer cephaneliğini hızla genişletiyor, kabiliyetleri konusunda şeffaflık sağlamıyor ve silah kontrolüne pek ilgi göstermiyor."
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