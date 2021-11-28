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PKK'lı terörist seviciler Berlin'i karıştırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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PKK’lı terörist seviciler Berlin’i karıştırdı

Son dakika haberleri... Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan terörist seviciler PKK yanlısı sloganlar attı. Eylemlerin devam ettiği sırada polis ekipleri, müdahalede bulunarak bazı kişileri gözaltına aldı. İşte habere ilişkin detaylar...

Almanya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik sık sık düzenlenen eylemler arasına bir yenisi daha eklendi.

PKK yanlıları Berlin’de yürüyüş düzenledi! PKK YANLILARI BERLİN'DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ!

TERÖR PROPAGANDASI YAPTILAR
Başkent Berlin'de PKK yasağının kaldırılmasını isteyen binlerce kişi sloganlar ve marşlar eşliğinde terör propagandasında bulundu.



AVRUPALI PARTİ VE ÖRGÜTLERİN DE OLDUĞU AKTARILDI
Yürüş yaptıkları esnada taşkınlıkta bulunan göstericilerin arasında Avrupalı parti ve örgütlerin de olduğu aktarıldı.



POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Eylem boyunca, terör örgütü PKK sempatizanlığı yapan kişilere bir müddetten sonra güvenlik güçleri müdahalelerde bulunarak, bazı kişileri gözaltına aldı.

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