NATO'ya SON DAKİKA çağrısı: "Hazırlıklı olun..."

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Duda, Brüksel'deki NATO karargahında Stoltenberg ile görüştü. İkili, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Belarus tarafından ülkesine ve dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun sınırlarına yönelen "hibrit saldırının" ve Rusya'nın son dönemde Ukrayna sınırındaki yoğunlaşmasına işaret eden Duda, "Bunların siyasi olarak koordine edilmemiş eylemler olduğu düşünülemez." dedi.

Duda, "Bu nedenle NATO, doğu kanattaki güçlerinin hazırlıklı olma durumunu artırmayı düşünmelidir." diye konuştu.

Duda, NATO'nun bu bölgedeki varlığını en azından geçici olarak güçlendirmenin yeterli olacağını dile getirdi ve bunun, ilave birimlerin yönlendirilmesi, NATO hava polisi operasyonlarının, gözlem faaliyetlerinin yoğunlaştırılması veya doğu kanadında halihazırda görev yapan NATO misyonlarından askerlerin hazırlıklı olma halinin artırılması şeklinde olabileceğini aktardı.

"BELARUS SINIRINDA DURUM TIRMANABİLİR"

Duda, Lukaşenko yönetiminin büyük göçmen gruplarını sınıra yığma girişiminin daha düşük dozda olsa da devam ettiğini belirterek, "Son 3 gün içerisinde Polonya sınırını yasa dışı geçmek için 750'den fazla girişimde bulunuldu." ifadesini kullandı.

Bu kişilerden bazılarının Polonya polisi tarafından ellerinde bıçak, levye, biber gazı gibi tehlikeli aletler ele geçirildiğini söyleyerek, "Yani tansiyonun düşürülmesinden söz edemeyiz. Bunun aylarca sürmesinden endişe ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Duda, Belarus kuvvetlerinin veya bazı göçmenlerin ateş açmasıyla durumun daha da tırmanabileceği uyarısı yaptı.

"4. MADDE DEĞERLENDİRMEDE"

"Sürekli olarak dördüncü maddeyi kullanma olasılığını düşünüyoruz." diyen Duda, şu anda buna gerek duyulmadığını kaydetti.

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

STOLTENBERG'İN MESAJLARI

Stoltenberg, Duda'nın taleplerine doğrudan karşılık vermedi ancak NATO'nun Polonya'nın güvenliğine bağlı olduğunu vurguladı.

Riga'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacağını anımsatan NATO Genel Sekreteri, İttifakın Polonya, Litvanya ve Letonya ile sürekli istişare halinde olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, Rusya'ya şeffaf olma ve tansiyonu düşürme çağrısını yineleyerek, NATO'nun bu ülke ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelecek.