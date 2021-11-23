Son dakika: İşte ABD gerçeği! Dünyanın bir numaralı ekonomisine sahip Los Angeles'ta 100 binden fazla kişi sokakta yaşıyor
Son dakika haberine göre evsizler, ABD'nin görünmeyen yüzlerinden biri. Milyonlarca kişinin sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı ABD'de evsiz sayısı salgınla birlikte büyük artış yaşadı. Dünyanın 1 numaralı ekonomisine sahip Amerika'nın Los Angeles şehrinde 100 binden fazla insan evsiz ve sokaklarda yaşıyor. Batı Los Angeles'ta yaşayan Türk, artan evsiz nüfusu nedeni ile kendisini güvende hissetmediğini ifade etti. İşte Amerika'daki içler acısı durum...
ABD'nin en kalabalık şehirlerinden Los Angeles, turistik güzelliklerinin yanısıra giderek büyüyen evsiz sorunu ile de dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 100 bini aşan ve gittikçe artan evsiz sayısı hem sakinleri hem de yetkilileri endişelendiriyor.
LOS ANGELES ÇADIR KENTE DÖNÜŞTÜ
Salgın korkusuyla, evsiz barınaklarının kapasitesi düşürüldü, mevcut çoğu program ve hizmet askıya alındı.
Yaşanan bu değişiklik evsiz kamplarının işleyişini kısıtlayınca, eyaletin en büyük şehri Los Angeles koca bir çadır kente dönüştü.
HEM FİZİKSEL HEM DE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI İYİ DEĞİL
Evsiz nüfusunun giderek arttığı Venice Plajı'nda okyanusa ulaşabilmek için kilometrelerce uzanan evsiz çadırlarını aşmak gerekiyor. Sayıları giderek artan Venice Plajı'ndaki evsizler hem hastalık yayma ihtimalleri hem de suç işleme potansiyelleri nedeni ile bölgede istenmiyor.
Birçoğunun hem fiziksel hem de ruhsal sağlık durumu iyi değil. Kalp ya da şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunuyor. İçinde bulundukları hayat şartları da sağlık bakımlarını yapmak için elverişli değil.
"HAYAT DEDİĞİMİZ ŞEY BU OLMAMALI"
ABD'de gündemin ilk maddelerinden biri evsizlerin durumu. New York, Los Angeles'la birlikte ülkede en fazla evsizin yaşadığı bölgelerden biri. İçler acısı durumu değerlendiren bir kişi evsizlerle ilgili şunları söyledi:
"Hayat dediğimiz şey bu olmamalı. İnsanlık olarak büyük medeniyetler kurduk, teknolojide en üst düzeye çıktık ama hala sokaklarda yaşamak zorunda kalan insanlar var. Bunun ana sebebi yoksulluk. İnsanlara evsizlere karşı daha duyarlı olmalı."
İşini kaybetme, yoksulluk, aile içi şiddet, depresyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı evsizlerin sayısının artmasındaki başlıca sebepler.
BEYAZ SARAY'A YAKIN BİR NOKTADA DA EVSİZLER VAR
Sadece New York ve Los Angeles değil, başkent Washington da evsizler var. Beyaz Saray'a birkaç yüz metre uzaklıktaki park da evsizlerin hayatını devam ettirmek için seçtiği noktalardan biri.
Röportaj yapılan bir diğer kişi, "Evsiz olmak gerçekten büyük bir zorluk ve felaket. Burada olmak ABD'de yaşamak değil. Ben işimi kaybettim ve ev ne demek gerçekten artık bilmiyorum" dedi.
İstatistikler evsizlerin neredeyse yarısının siyahilerden oluştuğunu ortaya koyuyor.
BATI LOS ANGELES'TA YAŞAYAN TÜRK: GÜVENDE HİSSETMİYORUZ
Venice Plajı'ndaki işletmeler ve okyanus kıyısındaki milyonlarca dolar değerindeki evlerin sakinleri, sayıları yüzleri aşan evsiz çadırlarının bir an önce bölgeden kaldırılmasını istiyor.
Üstelik yalnızca Venice Plajı da değil. Los Angeles'ın çoğu bölgesi evsiz çadırlarıyla işgal edilmiş durumda. Batı Los Angeles'ta yaşayan Alican Keleş de artan evsiz nüfusu nedeni ile kendisini güvende hissetmediğini ifade ediyor:
"Ben şu an bulunduğumuz bölgeye bir blok arkada oturuyorum ve dışarı çıktığımda kendimi çok güvende hissetmiyorum, çok fazla evsiz gördüğümde. Yolda gezerken rahatsız ettiklerini görüyorum. Çok fazla para isteyip veya yarı çıplak gezip de görsel olarak da çok kötü bir durumda olduklarını düşünüyorum çoluk çocuklar için."
Yetkililer, eyalet genelinde giderek büyüyen evsiz sorunu karşısında işbirliğine ihtiyaçları olduğunu ve her öneriyi titizlikle değerlendirdiklerini açıklasa da çözüm çok yakın görünmüyor.
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