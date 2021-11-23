Son dakika: İşte ABD gerçeği! Dünyanın bir numaralı ekonomisine sahip Los Angeles’ta 100 binden fazla kişi sokakta yaşıyor

"HAYAT DEDİĞİMİZ ŞEY BU OLMAMALI"

ABD'de gündemin ilk maddelerinden biri evsizlerin durumu. New York, Los Angeles'la birlikte ülkede en fazla evsizin yaşadığı bölgelerden biri. İçler acısı durumu değerlendiren bir kişi evsizlerle ilgili şunları söyledi:

"Hayat dediğimiz şey bu olmamalı. İnsanlık olarak büyük medeniyetler kurduk, teknolojide en üst düzeye çıktık ama hala sokaklarda yaşamak zorunda kalan insanlar var. Bunun ana sebebi yoksulluk. İnsanlara evsizlere karşı daha duyarlı olmalı."

İşini kaybetme, yoksulluk, aile içi şiddet, depresyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı evsizlerin sayısının artmasındaki başlıca sebepler.