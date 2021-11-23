İran’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 762'si hastanelerde tedavi altına alınan 5 bin 144 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 88 bin 9'a çıktığı ülkede, 132 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 185 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 886 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 56 milyon 944 bin 774 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 45 milyon 382 bin 73 kişiye ikinci dozu, 833 bin 605 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 103 milyon 160 bin 452 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 8 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 58 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 236 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 146 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.