14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: ABD'de Joe Biden'a kamuoyu desteği büyük oranda düştü! İşte son anket rakamları...

SON DAKİKA: ABD'de Joe Biden'a kamuoyu desteği büyük oranda düştü! İşte son anket rakamları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
ABONE OL
SON DAKİKA: ABD’de Joe Biden’a kamuoyu desteği büyük oranda düştü! İşte son anket rakamları...

ABD yapılan son kamuoyu yoklaması, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin büyük bir oranda gerilediğini ortaya koydu. Peki, Biden'a destek ne oranda düştü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC Haber tarafından düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, Joe Biden'ın başkan olarak görevini yürütme şeklini onaylamadığını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 6'sı herhangi bir görüş belirtmezken, sadece yüzde 41'i Biden'a onay verdi.

Ülke genelinde 7-10 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1001 yetişkin katıldı.

Biden'ın başkanlık edişi, göreve geldikten üç ay sonra anketlerde yüzde 52'lerde seyrederken, haziranda yüzde 50'ye, en son eylül ayında da yüzde 44'e gerilemişti.

Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların Biden'a verilen desteğin Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında da azaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA