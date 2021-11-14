Son dakika: ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı rekora koşuyor

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,7'sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 14,7'sine ise takviye dozu yapıldı.