Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan SON DAKİKA açıklaması: "ABD Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı"

İkilinin görüşmesinde balistik saldırılara karşı iki ülkenin ortak hareket etmesi, Rusya sınırlarına yakın noktalarda ABD savaş uçaklarının uçuşlarını arttırması, Rusya ve Çin arasındaki ortak askeri tatbikatlar, hava ve denizlerde ortak ve stratejik ortak devriyeler, 2021 ve 2025 arası iş birliği yol haritasının belirlenmesi konuları ele alındı.