Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan SON DAKİKA açıklaması: "ABD Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı"
Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ABD'ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
İkilinin görüşmesinde balistik saldırılara karşı iki ülkenin ortak hareket etmesi, Rusya sınırlarına yakın noktalarda ABD savaş uçaklarının uçuşlarını arttırması, Rusya ve Çin arasındaki ortak askeri tatbikatlar, hava ve denizlerde ortak ve stratejik ortak devriyeler, 2021 ve 2025 arası iş birliği yol haritasının belirlenmesi konuları ele alındı.
Bakanlar konu başlıkları kapsamında bir anlaşmaya da imza attı. Görüşmede Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
"ABD UÇAKLARI NÜKLEER SİLAH KULLANMA TATBİKATI YAPTI"
ABD uçaklarının Rusya sınırlarına yakın bir noktada uçuş başlığında açıklamalarda bulunan Şoygu, "ABD uçakları geçtiğimiz ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 buçuk kat daha fazla" diyerek bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.
ABD stratejik bombardıman uçakların Rusya'ya yönelik nükleer silah kullanma tatbikatı yaptığını öne süren Şoygu, "ABD'ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı.
Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En güzel bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü kutlama mesajları! Happy Teachers Day kutlama görselleri...
- Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar! 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları...
- Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri...
- Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri! Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir?
- Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu kimleri kapsayacak, neler getirecek?
- Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...
- Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...