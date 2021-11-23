Son dakika: KKTC'de günlük vaka sayısında yeni rekor
DÜNYA İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 255'i yerel olmak üzere 314 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor.
KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 bin 435 test yapılırken, 255'i yerel olmak üzere 314 yeni vaka tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Lefkoşa'da 91, Girne'de 88, Gazimağusa'da 45, Güzelyurt'da 10, Lefke'de 7 ve İskele'de 14 vaka görüldüğü kaydedildi. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 26 bin 900'e ulaştı. KKTC'de son 24 saatte ise Covid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı 97 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu kimleri kapsayacak, neler getirecek?
- Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...
- Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...
- Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Asgari ücrette 5 alternatif çalışma! Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay!
- Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti
- Destan oyuncuları kimdir? ATV yeni dizisi Destan konusu nedir? İlk bölüm 23 Kasım’da ekranlarda!
- Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank çöktü mü? Bankalar çöktü mü? Bankalara neden girilemiyor?