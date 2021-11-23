Son dakika: KKTC’de günlük vaka sayısında yeni rekor

Lefkoşa'da 91, Girne'de 88, Gazimağusa'da 45, Güzelyurt'da 10, Lefke'de 7 ve İskele'de 14 vaka görüldüğü kaydedildi. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 26 bin 900'e ulaştı. KKTC'de son 24 saatte ise Covid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı 97 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.