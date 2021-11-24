43 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılan mahkum serbest bırakıldı

Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland'in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.

19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.