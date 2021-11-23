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Bulgaristan'da facia! Yolcu otobüsü yandı en az 46 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Bulgaristan’da facia! Yolcu otobüsü yandı en az 46 kişi öldü

Son dakika haberine göre: Bulgaristan'ın başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

"Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Bulgaristan’da otobüs faciası! 46 yolcu yanarak can verdi BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FACİASI! 46 YOLCU YANARAK CAN VERDİ

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