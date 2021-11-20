Son dakika: DSÖ’den Avrupa ülkelerine COVID-19 uyarısı: Acil önlem alınmazsa...

Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin "son çare" olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili "yasal ve toplumsal bir tartışma" yapmanın "çok yerinde" olacağını söyledi.

Kluge, zorunlu aşı önlemlerine başvurmadan önce başka yollar olduğunu söyledi ve bunun "bir özgürlük kısıtlaması değil, bireysel özgürlüğümüzü korumanın bir aracı olduğunu" da sözlerine ekledi.