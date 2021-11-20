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Son dakika: Rusya'da korkutan bilanço! 1 gün içerisinde COVID-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 1000'i geçti

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Son dakika: Rusya’da korkutan bilanço! 1 gün içerisinde COVID-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 1000’i geçti

Son dakika haberi: Rusya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte kayıtlara geçen ölüm sayısıyla bir kez daha günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. 1 gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1000'in üzerinde günlük yeni vaka sayısı ise 40 bin sınırına dayandı. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 1000'nin üzerinde insan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede dün kaydedilen bin 254 ölüm, salgınının başından bu yana 1 günde kayda geçen en yüksek ölü sayısı olurken, can kaybı sayısı rekor seviyede kaldı. Son veriyle birlikte toplam can kaybı sayısı ise 262 bin 843'e yükseldi. Son 24 saatte en çok ölüm 93 ile başkent Moskova'da görülürken, St. Petersburg'ta 75, Krasnodar bölgesinde 72 ve Nijniy Novgorod'da 40 ölüm kaydedildi.

SON 24 SAATTE 37 BİN 120 VAKA
Rusya'da son 24 saatte 37 bin 120 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 9 milyon 294 bin 188'e ulaştı. Moskova'da 3 bin 239, St. Petersburg'ta 2 bin 637, Samara'da bin 885, Krasnodar'da 997 yeni vaka kayda geçti.

GÜNLÜK CAN KAYBI SAYISI BU HAFTA ZİRVE YAPTI
Ülkede Pazartesi günü bin 211 olarak açıklanan ölü sayısı, ertesi gün bin 241'e yükseldi. Çarşamba günü ise bin 247 ile günlük can kaybında yeni ölüm rekoru kırıldı. Perşembe günü de bin 251 ile günlük can kaybı sayısı rekor tazeledi.

Dün bin 254 ölümle günlük ölü sayısında yeni rekora ulaşılırken, son 24 saatte yine bin 254 ölümle günlük can kaybı sayısı rekor seviyede kaldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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