Son dakika: Rusya’da korkutan bilanço! 1 gün içerisinde COVID-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 1000’i geçti

GÜNLÜK CAN KAYBI SAYISI BU HAFTA ZİRVE YAPTI

Ülkede Pazartesi günü bin 211 olarak açıklanan ölü sayısı, ertesi gün bin 241'e yükseldi. Çarşamba günü ise bin 247 ile günlük can kaybında yeni ölüm rekoru kırıldı. Perşembe günü de bin 251 ile günlük can kaybı sayısı rekor tazeledi.