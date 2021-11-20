SON DAKİKA: Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırı
SON DAKİKA: Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi. Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.
SON DAKİKA HABERİ... Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.
Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.