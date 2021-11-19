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Son 6 asrın en uzun Ay tutulması başladı! Dünya bu anı bekliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son 6 asrın en uzun Ay tutulması başladı! Dünya bu anı bekliyor

NASA, 581 yılın en uzun ay tutulmasının yaşanacağını duyurdu. ABD’de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı başladı. Dolunay 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bu gece, sabahın erken saatlerine kadar 581 yılın en uzun ay tutulması yaşanacağını açıkladı.

NASA'ya göre, ABD'de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, bugün erken saatlerde 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.

Ay tutulması, ABD doğu yakası saatiyle (EST) bu gece yarısı 01.02'de başlayacak, sabaha karşı 04.02'de yüzde 99 tutulma oranıyla en yüksek seviyesine ulaşacak.

NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor.

Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika'nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika'nın batı yarısında, Asya'nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avustralya'nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek.

KANLI AY OLARAK DA İSİMLENDİRİLİYOR

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

2021'İN SON AY TUTULMASI

Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanacak Ay tutulmasının 2021'in son Ay tutulması olduğu kaydedildi. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022'de gerçekleşecek.

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