Meksika'da uyuşturucu çeteleri karşı karşıya geldi: 9 ceset üst geçide asıldı
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde 9'u üst geçitten sallandırılmış halde olmak üzere, 10 ceset bulundu. Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.
Zacatecas Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin Cuauhtemoc bölgesindeki bir üst geçidin korkuluklarına asılı 9 cesedin tespit edildiği, 1 cesedin ise yol kenarında bulunduğu belirtildi.
10 cesedin de erkek olduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların kimliğine dair bilgi verilmedi.
Yerel basınındaki haberlere göre, pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 ceset köprüye asılı bulunmuştu.
Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.
Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.
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