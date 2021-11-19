Son dakika: Avusturya ilan etti! 20 gün sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artışa geçtiği Avrupa ülkelerinde, sokağa çıkma yasağı geri döndü. Hafta içinde aşı olmayanların sokağa çıkmasını yasaklayan Avusturya, bugün 20 gün sürecek tam kapanmayı açıkladı.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, sokağa çıkma kısıtlamasını duyurduğu basın toplantısında 1 Şubat tarihine kadar ülkedeki herkese aşı olma zorunluluğu getirildiğini de ilan etti.

Avusturya'daki sağlık uzmanları, hükümetten önlemleri daha da sertleştirmesini ve kapanmanın aşı olanları da kapsamasını istemişti. Ancak hükümet, böyle bir adımın insanları aşı olmaktan daha da soğutabileceği endişesiyle bu talebe yanaşmıyordu.

Viyana yönetimi, hafta başında Covid-19 aşısı olmayanların sokağa çıkmasını yasaklamış ve söz konusu düzenlemenin ülke nüfusunun beşte birini etkileyeceği kaydedilmişti. Sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenler için ise 1450 euroya varan para cezaları duyurulmuştu.

Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük aşılanma oranlarından birine sahip olan Avusturya'da nüfusun yaklaşık yüzde 65'i tam aşılı.

Viyana yönetimi, daha önce yoğun bakımdaki hasta sayısı 600'ü aştığında aşısızlar için kapanma tedbirleri uygulayacağını duyurmuştu. Ancak vaka sayılarının tahmin edilenden daha hızlı artması, hükümeti daha çabuk harekete geçmeye itti.