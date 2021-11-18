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Ukrayna Türkiye ile askeri anlaşmayı onayladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Ukrayna Türkiye ile askeri anlaşmayı onayladı

Ukrayna Parlamentosu, "Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması"na ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Ukrayna Parlamentosu, "Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması"na ilişkin yasa tasarısını resmen onay verdi.

Son dakika haberine göre; kritik tasarı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.

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