Ukrayna Türkiye ile askeri anlaşmayı onayladı
Ukrayna Parlamentosu, "Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması"na ilişkin yasa tasarısını onayladı.
Ukrayna Parlamentosu, "Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması"na ilişkin yasa tasarısını resmen onay verdi.
Son dakika haberine göre; kritik tasarı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.
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