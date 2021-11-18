Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı
Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.
Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine mecliste yapılan oturumda Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı.
Kurz'un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık, eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek.
Savcılığın kendisine yönelik yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Kurz, konunun bir an evvel aydınlığa kavuşturulmasını istediğini açıklamıştı.
SORUŞTURMA AŞAMASI
Avusturya'da 6 Ekim'de savcılık, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.
İSTİFA VE KOALİSYONUNUN KURTULUŞU
Bunun üzerine merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde yönetim krizi ortaya çıkmış, Kurz'un istifasıyla koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu.
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