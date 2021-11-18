18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı

Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
ABONE OL
Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı

Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine mecliste yapılan oturumda Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Kurz'un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık, eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek.

Savcılığın kendisine yönelik yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Kurz, konunun bir an evvel aydınlığa kavuşturulmasını istediğini açıklamıştı.

SORUŞTURMA AŞAMASI

Avusturya'da 6 Ekim'de savcılık, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

İSTİFA VE KOALİSYONUNUN KURTULUŞU

Bunun üzerine merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde yönetim krizi ortaya çıkmış, Kurz'un istifasıyla koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu.

Kurz'un boşalttığı koltuğa eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA