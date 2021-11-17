SON DAKİKA: ABD'deki "Kongre" baskını davasında flaş gelişme! Jacob Chansley'e (QAnon Shaman) şok...

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.